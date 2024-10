Domani sera l'Inter sfiderà l'Empoli e al Castellani sarà tutto esaurito. Lo ufficializza il club toscano, che in un post pubblicato su X rende noto che "sono esauriti i biglietti per Empoli-Inter, gara valida per la decima giornata di Serie A in programma domani, mercoledì 30 ottobre alle 18.30 al Carlo Castellani".

𝐄𝐌𝐏𝐎𝐋𝐈-𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 ❗❗❗



