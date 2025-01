Mattia De Sciglio è l'ultimo a presentarsi nella sala conferenza di San Siro per commentare a caldo Inter-Empoli 3-1: "Sicuramente rispetto a inizio stagione, gli ultimi risultati negativi ci hanno tolto spensieratezza e spregiudicatezza. A livello di compatezza abbiamo tenuto bene fino al gol con i campioni in carica, sapevamo sarebbe stata la gara più difficile. Siamo molto giovani, era preventivabile sarebbe arrivato un momento di difficoltà, mi sento di dire che dobbiamo credere al lavoro che facciamo. Non ci ha regalato nulla nessuno prima, possiamo ritrovare noi stessi pian piano".

Cosa puoi trasmettere al gruppo?

"Io posso dare il mio contributo in campo e fuori, soprattutto in un momento come questo dove possono esserci up e down a livello morale. La convinzione nei propri mezzi deve essere al primo posto".

Cosa ti colpisce di Esposito?

"Io vedo giù maturo per l'età che ha, le esperienze che ha fatto all'estero lo hanno fatto crescere prima. Ha qualità grandi, che si vedono, lui è consapevole dei propri mezzi. Sta facendo una bella stagione, speriamo continui a darci il suo contributo".