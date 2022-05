"Andreazzoli è il nostro tecnico ideale. È un uomo che, al di là dei contenuti calcistici, credeva nell’idea di fare questa stagione, l’ha condivisa con noi ed è risultata vincente. Ci ritroveremo con lui e dovremo trovare quella convinzione che ci ha accompagnato in tutta questa stagione". Parola del presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, che ai microfoni del Tgr Rai Toscana si proietta sul finale di stagione che vedrà gli azzurri sfidare l'Inter venerdì a San Siro: "Guardarsi indietro e pensare a questo nostro percorso è una cosa da matti. Ora ci siamo, ce la godiamo. Ai nostri tifosi dico grazie perché la differenza la fanno loro nei momenti difficili. La classifica è quella, i punti sono strameritati però l’ambiente si è rivelato come sempre vincente. La prestazione contro il Torino è stata esemplare e mi è piaciuto molto il nostro portiere (Vicario, ndr) che ha detto che la partita è durata in realtà 78 minuti e l’abbiamo vinta".