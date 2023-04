"Abbiamo rivisto qualcosa dell'andata, ma abbiamo preparato la partita come facciamo sempre. Inter fortissima, la affrontiamo al massimo delle nostre possibilità". Così Nicolò Cambiaghi a Sky a pochi minuti dalla partita con l'Inter. "Una vittoria nelle ultime undici? La A è tostissima, le partite sono condizionate anche da episodi. Siamo convinti della nostra forza. Da bambino simpatizzavo il Milan, possiamo dire che per me è un po' un derby".