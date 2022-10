Più di una bestia nera. Edin Dzeko è un autentico incubo per il Viktoria Plzen, come ha fatto notare Lukáš Hejda dopo la doppietta del bosniaco che ieri sera è diventato il marcatore più prolifico della storia contro i cechi con 12 gol all'attivo: "Džeko è un marcatore implacabile che ha le capacità di segnare contro di noi, mentre noi non sappiamo come fermarlo - ha detto il capitano dei campioni della Repubblica Ceca -. Ci dispiace aver perso, siamo stati in partita per un tempo relativamente lungo e abbiamo avuto dei contropiede. Ma dopo i nostri errori subiamo gol banali e si ripete più e più volte".