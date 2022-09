"Domenica scorsa avevo un affaticamento, sentivo che non ero al 100% e i medici lo sapevano. È stato necessario saltare una partita per non rischiare di saltare un mese. E per fortuna gli esami che abbiamo fatto successivamente sono andati tutti bene". Lo dice Paulo Dybala direttamente dal ritiro dell'Argentina. Nei prossimi giorni amichevoli con Honduras e Giamaica, ma non si sa se il romanista le giocherà. "Quando si avvicina un Mondiale si vuole sempre andare in nazionale e io non volevo mancare - spiega il romanista –. Abbiamo un gruppo incredibile, che viene da un trionfo come quello della Coppa America. Io come tutti gli altri do il massimo per esserci, poi la lista dei convocati la deciderà il ct. E farò di tutto per far sì che Scaloni mi veda e possa contare su di me".