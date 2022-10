"Tris in trasferta con Milan, Inter e Juve? Bello, ma è il passato. Lavoriamo perché ciò possa riaccadere. Anzi: a Torino abbiamo già giocato e perso. Quindi enigma risolto". Esorcizza così il pre-Sassuolo-Inter, l'allenatore dei neroverdi, Alessio Dionisi che a qualche ora dal fischio d'inizio del match contro i vice-campioni d'Italia risponde a Il Foglio. "Per il Sassuolo forse la gratificazione più grande è stata battere l’Atalanta: si parla solo di chi alza trofei, ma i nerazzurri per il loro percorso negli ultimi dieci anni per me hanno vinto tutto. Averli sorpresi sul piano del gioco è stato il coronamento del nostro progetto, ma l’obiettivo rimane il lungo periodo".