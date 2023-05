Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, a DAZN analizza così la scomnfitta dei suoi: "Frattesi nel primo tempo ha sprecato un'occasione importante, peccato perché nel primo tempo abbiamo creato di più. Volevamo fare una partita aggressiva, l'abbiamo fatta fino alla fine, con coraggio. In altre occasioni siamo riusciti a passare in vantaggio, oggi non ci siamo riusciti, anzi siamo passati in svantaggio per meriti dei singoli dell'Inter, e poi la partita l'avete vista. La squadra mi è piaciuta, peccato per gli episodi, siamo stati poco cinici nel primo tempo, un po' di sfortuna sui due gol ma poi gli episodi si compensano, grandissima prestazione dopo il 3-0. Non è semplice, si sa quanto è difficile giocare qui con questo pubblico, l'inter ha fatto cambi ma sono entrati giocatori importanti, sembrava una partita già definita, invece non è stato così. Abbiamo rimesso in discussione una partita che sembrava chiusa.

Il mio futuro? Qualche anno fa neanche pensavo di arrivare qui, poi l'appetito vien mangiando, sono equilibrato e già confermarmi sarebbe tanta roba. A giudicare gli allenatori e i giocatori sono gli addetti ai lavori, sono ambizioso ma lo sono tutti. So dove sono e me lo tengo stretto, in futuro chissà ma non dipende da me. Se Carnevali ha speso belle parole per me lo ringrazio, abbiamo cominciato a parlare, siamo una realtà importante pur essendo una cittadina piccola, si può crescere, mi piacerebbe pensare in maniera ambiziosa".