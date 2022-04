"Ci sta emozionando ogni volta, sinceramente. Sappiamo quello che sta vivendo: ce lo comunica via video e ci fa capire la sua quotidianità. Noi ci stiamo un po' immedesimando. A fine partita abbiamo fatto un'altra videochiamata. Le emozioni che ci ha veicolato sono private e le tengo per me. Stiamo vedendo una parte vera di lui: ci sta insegnando tanto. Sono contento d'avergli regalato questa vittoria".

Mihajlovic vi ha caricato prima della partita, come ha detto Sansone. Cosa vi ha colpito del discorso che vi ha fatto?

Nel post-partita di Sky Sport ha parlato, in casa Bologna , anche l'esterno destro Lorenzo De Silvestri : "Siamo veramente orgogliosi e contenti d'aver regalato ai nostri tifosi, al mister e a noi stessi queste prestazioni - ha affermato -. Siamo stati un po' sfortunati nella seconda parte di campionato, ma adesso ci stiamo riprendendo le nostre soddisfazioni ed è bello".

Di questa stagione vi deve restare il fatto d'avere dentro una capacità di squadra che potrà venir fuori anche in circostanze non drammatiche, come quelle che state purtroppo vivendo.

"Noi dobbiamo lavorare sotto tutti i punti di vista. Abbiamo attributi e qualità morali, oltre che tecniche e tattiche. Questa scintilla deve arrivare da sola: sotto questo punto di vista dobbiamo fare qualcosa di più. Ma adesso concludiamo il campionato nel miglior modo possibile, provando a prendere le squadre che abbiamo davanti".

Questi momenti ti rimangono dentro per tutta la vita.

"A me sta facendo riflettere molto sulla vita e in generale. Trasmette valori che formano la persona e che saranno importanti per l'intero percorso della vita".