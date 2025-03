Cosa è mancato stasera? L’Inter è più forte dell’Atalanta? È stato incalzato così Marten De Roon da Sportmediaset nell'immediato post-partita di Bergamo, dove il centrocampista olandese ha analizzato la gara vinta dai campioni d'Italia senza mezzi termini né alibi: "Prima di tutto credo che l’Inter, che vince sempre contro di noi, è più forte. Quando vinci sei più forte. Noi non riusciamo a vincere contro di loro, andiamo in difficoltà, vuol dire che il risultato è netto. Peccato perché abbiamo messo tutto quello che avevamo in campo, abbiamo provato, abbiamo pressato e purtroppo contro di loro siamo perdenti, soprattutto negli episodi. Becchiamo sempre un calcio d’angolo o una rimessa laterale e questo è un peccato perché sul campo, nel gioco, penso di poterci misurare con loro, ma sugli episodi sono nettamente più forti".

Subito gol ancora su calcio d’angolo, forse viziato dalla disattenzione che il malore del tifoso aveva creato?

"Sì, forse si, e spero che il tifoso stia bene. Però non è la prima volta che prendiamo gol su angolo, su palla inattiva. Può essere disattenzione dovuta da quello che non ha aiutato sicuramente ma non è un alibi perché non è la prima volta che prendiamo un gol così".

Il rosso a Ederson vi ha infastiditi?

"L’Inter è già molto forte, se poi resti in 10 contro 11 vai ancora più in difficoltà. L’unica cosa che non ho ben capito è il primo giallo a Ederson, stavamo discutendo con l’arbitro perché secondo me c’era un netto fallo su di lui, poi c’è stato l’angolo e il secondo giallo di cui non voglio discutere. Ma questo ha complicato ancora di più la partita: hanno fatto 2-0. L’Inter oggi è stata più forte".

Voi ci crederete fino alla fine per lo scudetto?

"Allora sì, possiamo sognarlo. Dobbiamo sempre crederci, ma sei punti sono tanti. Abbiamo anche visto che l’Inter è più forte, non perde tante partite. Quindi dobbiamo guardare a noi stessi e provare a fare quanti più punti possibili in questo campionato".

Fuori siete una meraviglia. In casa cosa succede?

"È difficile. Non parliamo dell’Inter, ma spesso le altre squadre che vengono qui si chiudono mentre sugli altri campi magari ci sono gare più aperte. Magari è per questo, non è un alibi perché sappiamo di dover migliorare in casa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!