"È stata una partita con due squadre che sono venute a giocarsela, con uno spettacolo bello da vedere. L'Inter ha avuto due, tre occasioni più di noi, ma sono state due squadre molto simili. Almeno io da dentro il campo non ho visto un'Inter superiore, ma alla fine conta il gol e ora dobbiamo andare al Metropolitano a cambiare il risultato". Così Rodrigo De Paul ha commentato a Sky Sport l'1-0 di questa sera al Meazza.

Nel secondo tempo avete abbassato la pressione e l'Inter ne ha usufruito. Come mai?

"Credo che durante la partita non si può giocare sempre con lo stesso ritmo. Nel primo tempo abbiamo giocato così, avremmo voluto farlo anche nel secondo tempo ma l'Inter era in casa, con la sua gente e ha spinto. È normale che pian piano ti può mettere in difficoltà, è la squadra pià forte d'Italia ed normale che succedesse in casa, in uno stadio come San Siro, così come noi lo facciamo al Metropolitano. Non credo sia stato un calo fisico, abbiamo pure avuto due occasioni, significa che stiamo bene".