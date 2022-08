Il suo gol, un'autentica perla con una gran volée in area, non è bastato alla Cremonese per evitare la capitolazione anche contro il Torino. Intervenuto nella zona mista dello Zini, Leonardo Sernicola rivive la partita e la sua prodezza: "Il gol è stata un’emozione incredibile, speravamo in un risultato diverso. La rete ha dato verve alla squadra, c’è stata poi una grande Cremonese. Il Torino ha qualità un po’ in ogni reparto, è una squadra difficilissima da affrontare, sugli esterni hanno grande fisicità. Anche noi abbiamo fatto una buona partita, mi dispiace per il risultato e ora pensiamo alla prossima. Le partite in A sono tutte difficili, ogni squadra ha le proprie caratteristiche importanti. Oggi era dura come a Firenze e Roma, andiamo a Milano con l’Inter con lo spirito giusto".