Dopo aver eliminato clamorosamente il Napoli dalla Coppa Italia, ieri la Cremonese ha infilato il secondo risultato utile consecutivo pareggiando a Bologna da quando Davide Ballardini ha preso posto in panchina. Un punto che fa classifica e morale, ma che non basta in ottica salvezza, come sottolineato dal tecnico dei grigiorossi in conferenza stampa: "Il pareggio è giusto, la Cremonese è consapevole che da qui in avanti dovrà essere più brava nello sviluppo del gioco, nel mantenere la squadra più corta, nel non subire gli avversari - le sue parole -. In certi momenti della partita, pur senza rischiare tantissimo, li abbiamo subiti anche se abbiamo dato la sensazione di poter essere più pericolosi di loro.