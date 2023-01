"Per me era cartellino rosso per Acerbi: non mi avesse fermato, sarei andato in porta". Lo dice David Okereke a DAZN dopo il ko della Cremonese con l'Inter. "Non posso essere soddisfatto per il gol, visto che ho perso tanti palloni e abbiamo perso. Ma questo episodio poteva cambiare la partita - insiste l'attaccante della Cremonese -. Tridente? Non decido io, mi cambia poco, voglio solo aiutare la squadra".