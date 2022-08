Ancora uno stop per la Cremonese, prossima avversaria dell'Inter, che non festeggia il ritorno allo Zini vista la sconfitta rimediata per mano del Torino. A fine gara, il tecnico grigiorosso Massimiliano Alvini commenta così l'esito del match ai microfoni di DAZN: "Oggi il Torino ha fatto più di noi, la sconfitta è meritata. L’atteggiamento mi è piaciuto, la squadra non ha fatto male da questo punto di vista, è uscita fuori l’esperienza che hanno più rispetto a noi. Sicuramente sui gol ci sono degli errori nostri, la differenza sta lì".