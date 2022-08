Conferenza stampa della vigilia del match contro l'Inter per Massimiliano Alvini , tecnico della Cremonese atteso da una nuova trasferta contro una delle corazzate del campionato: "Sapevamo da quando è uscito il calendario che sarebbe stato così, domani la partita è bella da giocare. Credo che sia un piacere giocare certe gare e non una preoccupazione. Abbiamo rispetto per l'Inter e vogliamo vedere se lavorare con un blocco più basso può levare qualche traiettoria lì davanti. In linea di massima vogliamo giocare a San Siro con le nostre caratteristiche e le nostre idee ".

Sulle condizioni della squadra: "Vediamo come sta Luka Lochoshvili, faremo di tutto per recuperarlo e speriamo, vediamo domattina. Se il problema di Vlad Chiriches alla schiena non migliora sarà difficile vederlo domani. Turnover? non lo faccio spesso, faccio delle scelte. Contro il Torino sono state obbligate, penso di mettere in campo la formazione migliore per fare il massimo". Poi, una promessa ai tifosi: "Domani ci sono più di duemila sostenitori a San Siro e c'è solo da ringraziarli. Daremo tutto".