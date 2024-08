Vittoria di misura per il Genoa di Alberto Gilardino al debutto nella Coppa Italia 2024-2025. La formazione rossoblu si è imposta per 1-0 sulla Reggiana di William Viali, grazie alla rete firmata nella ripresa da Junior Messias abile a sfruttare l'ottimo assist di Ruslan Malinovskyi. Il Grifone attende ora la vincente della sfida tra Sampdoria e Como per conoscere l'avversaria del secondo turno.