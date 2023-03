Quanto è importante questa partita? "Molto, noi vogliamo fare una bella partita e un bel risultato per andare ai quarti. Sarà una partita difficile per entrambe, equilibrata penso. Ho già detto che l'Inter ha una rosa piena di grandissimi giocatori, noi abbiamo diversi giocatori che non potranno dare il loro contributo ma scenderà in campo una formazione forte e ambiziosa, che vuole vincere questa partita".

Dopo la conferenza stampa, il tecnico del Porto Sergio Conceiçao ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset dal prato dello stadio Do Dragao per presentare l'ottavo di ritorno contro l'Inter:

L'ambiente infuocato può essere una chiave?

"Sicuramente giocare davanti ai nostri tifosi è sempre bello. Sarà difficile per le altre squadre come lo è stato per noi a San Siro".

L'Inter è in difficoltà e Inzaghi è in discussione, queste pressioni possono essere un vantaggio per voi?

"Ogni partita è diversa, sicuramente la sfida di La Spezia non rimarrà nella testa di giocatori e staff. Inzaghi ha l'esperienza e lavora bene. Non mi piacciono le critiche agli allenatori, ha già provato che ha fatto un bel lavoro alla Lazio e all'Inter. Il passato recente non è stato dei migliori ma l'Inter è una squadra forte, con identità e personalità. E un buon allenatore".

Ci sarà una tappa in Italia da allenatore?

"Non lo so. Io amo l'Italia, mi ha fatto un bene incredibile perché ho passato anni molto belli a Roma, Parma e Milano, anche se questi non felicissimi dal punto di vista calcistico. Ma se devo andare via dal Portogallo per vivere l'Italia è un Paese che mi piace tantissimo, come alla mia famiglia. Ora però sto bene al Porto, penso al Porto e alla partita di domani che è la cosa più importante".