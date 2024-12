Ore di dubbi per i tifosi del Como in merito alla trasferta di lunedì a San Siro per la gara contro l'Inter. Fino a ieri pomeriggio, riporta La Provincia di Como, non c’erano ancora notizie sulla riapertura della vendita del settore ospiti del Meazza dopo che i biglietti erano stati acquistabili per poche ore qualche giorno fa, senza alcun tipo di restrizione, prima che venisse decisa la sospensione "su richiesta delle autorità competenti". Il tutto senza dare però comunicazioni alcune sulle motivazioni nemmeno allo stesso club.

In questi minuti, però, il nodo si è sciolto: i lariani, annuncia l'emittente locale Espansione TV, hanno comunicato che alle 12 di oggi la prevendita è stata riaperta e resterà attiva fino alle ore 19 di domenica 22 dicembre.