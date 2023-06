Non ha avuto lo spazio che s'aspettava quando è stato acquistato dal Manchester City. Ma il centrocampista Kalvin Phillips spiega ai microfoni di TNT Brasil il sogno della finale di Champions League in programma domani. Si tratta proprio di una concezione basata sull'inconscio: "Iniziamo bene, facciamo due gol subito all'inizio. Poi il terzo tra il 65' e il 70', e Guardiola decide di fare alcuni cambi inserendo anche me". Insomma, Phillips ha fatto correre parecchio la fantasia. D'altronde gli è stato chiesto proprio questo: come immagina la partita perfetta.