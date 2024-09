Anche Pep Guardiola ha parlato a Prime Video in vista della sfida all'Inter di Inzaghi. "Quando giochi tanti anni, gli avversai ti studiano e provano a trovare il modo per fermarti. E tu devi provare a non farti fermare - dice il tecnico catalano -. Quale giocatore ruberei all'Inter? Tanti... Spingono tanto sulle corsie esterne, soprattutto hanno un modello di gioco di movimenti e scambi fatto molto molto bene".

Su Haaland. "Lui si trova meglio rispetto all'anno scorso. Era arrivato da Dortmund con qualche problema, l'anno scorso aveva iniziato la stagione molto affaticato dopo il Triplete, invece quest'anno lo vedo al top. Ora arrivano tanti impegni, il recupero è minore e vedremo se riuscirà a gestire al massimo questo livello. Sindrome di accerchiamento? Questa è una realtà quando vinci tanto, non sei simpatico a tutti e in tanti sperano nel tuo fallimento. Ma si sa: se vinci sei straordinario e se perdi sei un disastro. L'unica strada è dare il massimo".