Col suo splendido gol ha chiuso i conti ieri sigillando il definitivo 2-0 e il sesto successo in sei partite del Bayern Monaco. Traguardo importante, come sottolinea lo stesso Eric-Maxim Choupo-Moting parlando per i canali ufficiali del club nel dopopartita: "La Champions è una grande competizione. Vogliamo vincere ogni partita. Sappiamo che è qualcosa di speciale ottenere sei vittorie in un gruppo così forte. Questo è ciò che volevamo fare oggi. Abbiamo cambiato qualcosa, quindi volevamo dimostrare che non importa quanto cambiamo, perché abbiamo abbastanza qualità in campo per battere chiunque".