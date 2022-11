Choupo-Moting, Mvp di Bayern Monaco-Inter, ha parlato ai microfoni della UEFA. "È stato sicuramente un gol bello e importante per noi - le sue parole -. Mi sento molto bene personalmente e con la squadra, abbiamo fatto bene in queste ultime settimane. Sapevamo che questa sarebbe stata una fase a gironi difficile, ma ogni partita dobbiamo dimostrare che siamo il Bayern Monaco . È importante prendere sul serio ogni partita, ora ci prepareremo per la fase a eliminazione diretta".