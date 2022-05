Ancora un ko per mano dell'Inter per la Juventus di Massimiliano Allegri che dopo aver tentato di ribaltare il match si arrende ai colpi della squadra di Simone Inzaghi e perde l'occasione di vincere un trofeo 'salva-stagione'. Di seguito l'analisi del capitano bianconero Giorgio Chiellini in conferenza stampa post gara.

Lascerai la Juve o il calcio?

"Questo ancora non lo so. Valuterò con la mia famiglia. Sento che per questa squadra c'è bisogno di dare spazio ai giovani e a persone che possono prendersi la responsabilità per cinquanta partite e non per venti. Sono felice, speravo di chiudere con un trofeo, ma sono felice comunque per questa scelta. Lo faccio con serenità, nei prossimi mesi vedrò se concludere con il calcio o meno. Intanto penso alla Nazionale, ci tengo a finire bene con gli azzurri".

Primo anno senza vittorie, può creare un vuoto psicologico?

"Penso che questo primo anno senza trofei debba avere l'effetto opposto. Deve dare alla squadra una rabbia e una voglia di tornare a vincere che ti permette di affrontare il quotidiano, non buttarla giù. Questa squadra può e deve migliorare tanto. I valori di questa società sono sempre gli stessi da più di un secolo e devono essere riportati più in alto. L'Inter in questo momento è più forte e lo ha dimostrato nelle varie sfide di quest'anno. Bisogna saper perdere ma bisogna maturare la rabbia per superare il dominio delle altre squadre e magari superare le lacune che hanno le altre come ad esempio sta facendo il Milan con i nerazzurri".