Il 2023 porterà l'Inter a giocarsi l'accesso ai quarti di finale di Champions League contro il Porto. Dopo il match d'andata degli ottavi del 22 febbraio a San Siro, i nerazzurri faranno tappa all'Estadio do Dragão nella sfida di ritorno del 14 marzo: come informano i Dragões, per la partita contro la squadra di Inzaghi sono già stati venduti 30mila biglietti.