A circa un giorno dalla chiusura della prevendita, sono oltre 600 i biglietti acquistati dai tifosi dello Spezia per il settore ospiti del Meazza. L'attesa sfida con l'Inter, prima trasferta stagionale per i liguri, ha acceso l'entusiasmo dei sostenitori bianconeri, pronti a seguire Verde e compagni in quel di Milano. Con ancora più di 24 ore di tempo per acquistare il proprio tagliando i numeri spezzini sembrano destinati a crescere. Lo riporta Cittadellaspezia.com.