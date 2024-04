C'è un pizzico di amarezza nell'analisi offerta da Fabio Piscane dopo il netto 3-0 incassato dal suo Cagliari Primavera contro l'Inter: "Eravamo partiti bene dal punto di vista dell’approccio e dell’interpretazione, poi l’espulsione ha cambiato la gara - il commento del tecnico dei sardi ai canali ufficiali del club -. Dispiace perché è la seconda partita nelle ultime tre in trasferta che giochiamo in inferiorità numerica per 70 minuti, contro una squadra come l’Inter diventa tutto più difficile. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, perché fino all’ultimo hanno dato tutto quello che avevano in corpo, provandoci come sempre".