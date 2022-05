"Questa semifinale è un grande risultato per noi, in questa stagione strepitosa ne abbiamo colti tanti e non vogliamo fermarci". Lo ha detto Adam Obert, difensore del Cagliari Primavera, dopo l'1-1 con la Samp che ha qualificato i sardi alla semifinale scudetto da giocare sabato contro l'Inter.