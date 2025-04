Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida contro l'Inter: "Incontrare un avversario come l'Inter dopo un turno di Champions ti spinge a confrontarti su livelli importanti. Sarà una sfida importante per testare le nostre ambizioni, dovremo difendere con ordine, aggressività, senza rinunciare a produrre offensivamente. Perché, in Serie A, diventa dura se non produci occasioni".

Il lavoro dei giovani? Nicola ha spiegato: "Pisacane sta facendo un grande lavoro con la Primavera: già a gennaio abbiamo valutato un completamento del roster con i giovani che stanno facendo un buon percorso. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e poi potremo sperimentare per il futuro. Il risultato di oggi è estremamente importante perché la lotta salvezza è competitiva. Bisognerà fare un bel po' di punti per consolidare il nostro obiettivo. Possiamo ritagliarci degli spazi per affrontare al meglio il nostro percorso".