Il capitano del Cagliari Joao Pedro detta la linea dopo il pareggio ottenuto dai rossoblu in casa della Salernitana e in vista del rush finale del campionato dove i sardi si giocano la salvezza nei match contro Inter e Venezia: "Dobbiamo pensare solo a vincere, non sentiamo la stanchezza. C’è solo la voglia di uscire fuori da questa situazione tutti insieme. Qualsiasi punto guadagnato in questo momento della stagione conta molto", le parole riportate dal sito ufficiale del club.