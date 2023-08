Cagliari-Inter si avvicina e Alberto Dossena inquadra l'appuntamento sulle frequenze di Radiolina. Intervenuto durante la trasmissione 'Il Cagliari in Diretta', il difensore rossoblu segnala già il pericolo numero uno: "L'Inter è un avversario fortissimo, bisogna stare molto attenti soprattutto in area di rigore dove soprattutto Lautaro è molto bravo. Sarà emozionante rivedere Bastoni, abbiamo giocato tre anni insieme nelle giovanili dell’Atalanta e abbiamo un bel rapporto fuori dal campo.

Sarà un emozione in generale giocare contro l’Inter perché parliamo del top in Italia e in Europa. Sarà una gara tutta vivere, in una cornice magnifica come la nostra Unipol Domus gremita e la spinta del nostro popolo".