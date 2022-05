Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Salernitana esaltando i suoi compagni per la caparbietà con la quale hanno strappato il pareggio in pieno recupero: "Ci abbiamo creduto. Loro hanno segnato sull’unica vera chance, ma noi abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Bravi a non mollare, fino alla fine. Partita tosta, messo in campo il nostro gioco. Ora non rilassiamoci e mettiamoci sotto per la prossima. Abbiamo avuto la grande spinta dei 300 cagliaritani a Salerno, encomiabili: confidiamo nell’aiuto dell’Unipol Domus contro l’Inter".