"E' un momento delicato, veniamo da 3 ko. Sapevamo che era un mese complicato, la gara di Venezia ci ha fato male ma dovremo essere bravi a reagire con una squadra importantissima, la migliore in Italia e al top a livello europeo". Così Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, parlando a DAZN a pochi minuti dal kick-off dal match dell'Unipol Domus.

La prestazione non è mai mancata, c'è una responsabilità dell'attacco?

"La proposta di gioco è sempre stata buona, abbiamo concretizzato poco, poi abbiamo commesso qualche errore in più in difesa".

Cosa dobbiamo aspettarci sul mercato?

"Abbiamo fatto delle analisi, ci sono delle criticità che vanno colmate. C'è da far spazio trasferendo qualche elemento della rosa, rispettando i vincoli economico-finanziari che tutti i club devono rispettare. Dobbiamo essere prudenti per raggiungere gli obiettivi che ci permettano di migliorare la rosa"