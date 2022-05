Il tifo del Cagliari crede alla grande impresa e corre ad assicurarsi i biglietti per la sfida di domenica sera contro l'Inter. Già oltre 5mila i tagliandi polverizzati in poche ore, con praticamente quasi tutti i presenti al match con l’Hellas Verona, che hanno confermato nei loro settori la presenza alla Unipol Domus. Se si procede di questo passo, già giovedì sera si potrebbe arrivare al tutto esaurito per l'incontro cruciale per la salvezza rossoblu.