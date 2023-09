Brais Mendez parla a fine gara dopo Real Sociedad-Inter di quanto accaduto sul campo di gioco di San Sebastian. "Rabbia per il punteggio? Totalmente. Potevamo essere 3-0 prima che loro pareggiassero, non siamo riusciti a chiuderla e abbiamo pagato. Siamo frustrati per questo ma è la strada da seguire. Al minimo errore si paga, ma non è stato nemmeno un errore, hanno avuto fortuna su un tiro preso male che è finito a uno di loro. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare ma possiamo giocarcela con chiunque. Ci deve servire per il futuro, non abbiamo complessi verso nessuno. Siamo stati certamente superiori".