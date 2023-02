Cosa non andò nella gara di andata? "Fu una partita buona fino al 30', poi abbiamo perso il filo del gioco e loro ne hanno approfittato, non siamo stati squadra. Ogni partita è una storia diversa, questa è stata una settimana bella, con allenamenti fantastici. Speriamo di portare tutto questo in campo domenica".

"Contro il Porto ho visto una squadra da scudetto, da Champions League ". Lo ha detto Thiago Motta, presentando in conferenza stamp a Bologna-Inter, gara in programma domenica al Dall'Ara, all'ora di pranzo.

Come stanno Sansone e Soumaoro? E Arnautovic?

"Suomaoro si è allenato molto bene, è pronto. Oggi Sansone non si è allenato per febbre, ma credo che sarà convocato. Per quanto riguarda Marko, non è disponibile, vedremo prossima settimana".

Cosa cambia l'Inter con Dzeko o Lukaku?

"Sono due grandi giocatori che hanno grande valore, noi dobbiamo essere sempre attenti".

Ha ricevuto chiamate da Parigi?

"Sono focalizzato al massimo nella partita contro l'Inter, punto".

La partita di domenica è la più importante per lei e per il gruppo?

"Tutte sono state importanti, ora è quella con l'Inter perché è la prossima, poi ci saranno anche altre gare importanti".