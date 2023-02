L'allenatore del Bologna Thiago Motta arriva nella sala conferenze del Dall'Ara per un ulteriore commento dell'esito vittorioso del match contro l'Inter, riportato da FcInterNews.it tramite il proprio inviato:

Quanto sei orgoglioso per quanto fatto dalla tua squadra?

"Orgoglioso di avere ragazzi fantastici, che hanno lavorato da squadra per una settimana. Chi ha cominciato ha interpretato bene la partita, facendo cose fantastiche in attacco e in difesa, difendendo e creando spazi. Voglio ringraziare anche quelli che partecipano meno ed entrano in partita come Moro e Aebischer. Sosa ha accusato un indurimento ma è rimasto in campo fino alla fine, De Silvestri spinge sempre i suoi compagni anche se gioca meno del solito. Sono orgoglioso di vedere questi ragazzi lavorare col sorriso e giocare un match fantastico come oggi. Ringrazio anche la nostra gente, si è vista una simbiosi tra gente dentro e fuori dal campo e questo è meraviglioso. Siamo nel calcio per vivere emozioni così".

Il Bologna ha messo sotto l'Inter per gran parte di gara.

"Abbiamo fatto la nostra partita contro una grandissima squadra come l'Inter, che lotta per Scudetto e Champions ogni anno. Rimango coi nostri ragazzi, la nostra gente".

Un giudizio su Orsolini.

"Fa parte di un gruppo che sta lavorando bene, ha responsabilità difensive e offensive che deve migliorare e sono contento perché ci prova ogni settimana. Ha capito di far parte di un gruppo e lavora a beneficio del gruppo, sono contento del suo lavoro e di quanto fa in partita mostrando il suo livello. Può fare ancora meglio. I cinque gol? Il gol conta, è importante, ma ci sono tante altre cose importanti. Lui cerca di migliorare come tutti i suoi compagni e questo mi dà soddisfazione. Deve pensare a fare le cose bene, col sorriso".