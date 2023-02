"L’Europa? Ora non ci pensiamo: ma il calcio è strano eh...". A lasciare una porta di speranza aperta è Roberto Soriano , capitano del Bologna e oggi avversario dell'Inter nel lunch match di Serie A. Il rossoblu è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Veniamo all’oggi: cosa le sta piacendo di più di Motta?

"Il gruppo era unito prima e continua ad esserlo anche ora. Motta parla con tutti e tutti vengono coinvolti, gioca solo chi si esprime al duecento per cento e dà tutto in allenamento, lui fa sentire addosso ad ognuno l’idea di poter essere titolare. Sono tutti vivi, coinvolti. Uno dei nostri pregi è che tanti possono fare diversi ruoli? È così. Motta è stato bravo anche in questo".

Dopo quattro anni di Bologna le è scattata la sensazione che possa essere davvero l’annata per emergere?

"Sono molto contento del campionato che stiamo facendo ma è lunga e mi vien da pensare anche ai risultati buttati via. Europa? Non ci vogliamo pensare, ma il calcio è strano, chissà... La parola d’ordine è: continuità. Una cosa posso dirla: giochiamo bene e ci divertiamo. Il gruppo è sano».

Davanti all’Inter vien da ripensare al 2-1 dello scorso anno.

"Vediamo, magari riusciamo nel bis: diciamo che le tre vittorie esterne di Udine, Firenze e a casa Samp ci hanno dato molta autostima. Ma è adesso che viene il ciclo-verità".