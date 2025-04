Il presidente del Bologna Joey Saputo ha parlato a margine dell'evento Bologna Ambassador, dove è stato insignito del ruolo di ambasciatore del capoluogo emiliano: "Devo dire che il premio che ricevo non è personale ma di tutta la società. Ho sempre detto che il club è una grande famiglia. Vediamo in primis i giocatori e l'allenatore ma nel dietro le quinte c'è tanta gente che lavora per portare in alto questa squadra".

Saputo non nasconde l'orgoglio nell'aver rilanciato il nome della squadra rossoblu dopo anni molto complicati: "I tifosi bolognesi, persone fantastiche, hanno capito subito le nostre intenzioni e non ci hanno mai messo pressione. All’epoca promisi loro che col tempo e gradualmente avremmo riportato in alto il club, facendoli rendere sempre orgogliosi della squadra. È quello che è successo. Ora siamo rispettati ovunque, sia come club sia come squadra, su tutti i campi. E adesso dico che Champions, Europa League o Conference League, il nostro nuovo destino dev’essere l’Europa. Certo, se venisse ancora la Champions, sarebbe un altro risultato incredibile".