Federico Ravaglia è uno dei due protagonisti di Bologna-Inter intercettati da Sky Sport sul prato del Dall'Ara nell'imminente triplice fischio del match per un commento a caldo: "Conosciamo tutti il valore dell'Inter, sapevamo che sarebbe stato difficile - dice il portiere rossoblu -. Loro forse hanno pagato un po' di stanchezza dalla Champions, ma è sempre l'Inter e anche oggi ha mostrato il suo valore da prima in classifica. La partita è andata bene per noi, Orsolini l'ha sbloccata con una magia e ora ci godiamo il risultato".

È la mentalità la vostra forza?

"Sì, io sono uno di quelli che è qui da più temp e abbiamo visto cosa è cambiato in questi anni. C'è stato un cambiamento di mentalità nelle ultime tre stagioni, stiamo raccogliendo i frutti e ora ci godiamo il risultato. Mancano ancora tante partite difficili, abbiamo un sono da realizzare e ci crederemo fino alla fine".