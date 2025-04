MVP di Bologna-Inter grazie al gol capolavoro che ha deciso la gara del Dall'Ara, Riccardo Orsolini parla così a caldo a DAZN: "E' successo di tutto dopo il gol. E' stato un finale folle. Champions? Un sogno che ci ossessiona, continuiamo con entusiasmo e voglia".

Come hai fatto a segnare così?

"Ero in posizione arretrata rispetto al terzino e mi sono subito coordinato. Ci provo spesso, poi nove volte su dieci non la prendo. Questa volta è andata bene, è un gol importante per i tre punti. Spero di aver fatto un bel regalo di Pasqua a tante persone".

Non sei partito titolare, ha avuto ragione Italiano.

"Io so che il mister ogni tanto qualcosa cucina... Oggi ha cucinato bene, mi spiace sia stato cacciato malamente durante la partita (ride, ndr). Se va sempre così, va bene".

Ci credete alla Champions?

"Il pubblico di crede fortemente, noi dobbiamo solo lavorare".