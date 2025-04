Daniel Niccolini, vice-allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN nel post-partita del Dall'Ara: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, in due occasioni potevamo fare anche meglio. Orso? E' un campione, solo lui poteva fare questo gol qui. In fase di non possesso facciamo un gioco dispendioso, gli attaccanti sono i primi ad andare in pressing e ci sta dunque cambiare anche a partita in corso. Abbiamo la fortuna di avere esterni di categoria importante, ci stanno dando tanto".

Questa squadra si sta costruendo una rosa profonda.

"E' un grandissimo vantaggio avere quattro-cinque esterni con carattestiche diverse. Ti possono creare la giocata decisiva in ogni momento della partita. L'espulsione di Italiano? E' dispiaciuto, è la sua prima in carriera".