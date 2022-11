Al termine del match del Meazza dominato dall'Inter, Thiago Motta analizza a DAZN il capitombolo del suo Bologna. "Inizio ottimo, siamo entrati bene in partita, poi è solo responsabilità mia. Non possiamo perdere la testa con degli episodi che condizionano la partita. Capisco i miei giocatori, non è facile in queste condizioni, ma non si può perdere la testa - dice l'allenatore rossoblu -. L'episodio del secondo gol dell'Inter? Incide sicuramente, non dico più nulla. Ripeto: dopo questo episodio, non possiamo perdere la testa. Responsabilità mia".