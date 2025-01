Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato a DAZN della sfida in programma tra mezz'ora contro l'Inter: "Cercheremo di battagliare perché se non passiamo attraverso le prestazioni è difficile. La gara di oggi l'abbiamo preparata bene. Contro l'Inter devi sbagliare il meno possibile, penso sia la squadra che ribalta il campo e fa gol in modo incredibile. Dobbiamo provare a fargli male quando creano situazioni insidiose. Hanno un blocco basso che poi riparte, sono pericolosi. Orsolini? Deve giocare col piede invertito, gli piace entrare dentro il campo ed è bravo a finalizzare. Quindi anche dall'altra parte Ndoye: cercheremo di renderci pericolosi".

Santiago Castro? "Come avete visto si è sbloccato Dallinga, lo aspettavamo da tanto tempo - spiega Italiano -. Abbiamo due attaccanti che possono darci tantissimo. L'alternanza ci sta: Santi, fino a oggi, si è rivelato un ragazzo interessante. Ha 20 anni e qualche errore lo può fare. Giusto dargli fiducia perché la merita".