Si parla di Orsolini, match winner del match Dall'Ara contro i nerazzurri. "Non ha un prezzo per noi, deve stare concentrato sul campo perché sta facendo molto bene. Quando abbiamo parlato di prezzo, non gli ha portato molta fortuna".

" Entusiasmante ". Durante 'Supertele', in onda su DAZN , Marco Di Vaio , direttore sportivo del Bologna , ha riassunto in una parola il momento della squadra di Thiago Motta che, grazie alla vittoria sull' Inter nel match dell'ora di pranzo giocato ieri, ha conquistato il 16esimo punto nelle ultime sette partite di campionato. "Il Napoli sta facendo un campionato a parte, ma la Serie A si sta livellando e ogni partita è difficile da vincere", ha aggiunto l'ex attaccante.

Profumo d'Europa.

"La squadra mi è piaciuta ieri, siamo caduti qualche volta ma abbiamo avuto sempre le risorse per rialzarci. Ora c'è la volontà di portare avanti questo progetto fino alla fine dell'anno, dobbiamo dare un finale di campionato diverso dagli ultimi anni, alimentando questo cammino giorno dopo giorno. Vogliamo essere presenti, giocare il nostro calcio come fatto ieri e in altre partite".

Ti infastidiscono le voci su Thiago Motta da Parigi?

"Non abbiamo paura di perderlo. Per lui è un orgoglio allenare il Bologna, lo dice in tutte le conferenze che qui è felice. Credo nella persona, sono convinto che possiamo andare avanti insieme".