Roger Schmidt, allenatore del Benfica, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Inter nell'andata dei quarti di finale di Champions League. "In Italia dobbiamo vincere, ovviamente non è la cosa migliore ma continuiamo a crederci. È stata una partita equilibrata, senza troppe occasioni per entrambe le squadre: quando stavamo cercando il vantaggio abbiamo concesso il gol. Era una situazione difficile, ma i giocatori hanno continuato a lottare dando il loro massimo. Abbiamo concesso poi il rigore, anche se penso che a noi manchi un rigore e siamo stati sfortunati con le decisioni arbitrali. Però alla fine dobbiamo accettare il risultato e fare il massimo al ritorno".





"Squadra stanca? Ho sempre detto che non siamo imbattibili, a volte perdere capita. Cerchiamo di fare sempre il nostro maglio e vogliamo vincere, sinora in Champions non era capitato ma in questa competizione si gioca contro ottime squadre e a volte devi accettare di avere davanti a sé una squadra più efficace di te. Al ritorno non è facile, ma abbiamo un'occasione. Dovremo stare attenti a Milano, ma daremo il massimo per provare a ottenere un altro risultato".