Intervistato da BTV dopo aver raggiunto le cento presenze con la maglia del Benfica, Florentino Luis, centrocampista della formazione di Roger Schmidt, rivela le sue aspettative per l'incontro di Champions League contro l'Inter, ultima chiamata per la squadra lusitana per provare a sperare almeno nell'Europa League: "La nostra aspettativa è la stessa di sempre: onorare il club che ci sta a cuore. E noi entreremo con la nostra più grande ambizione, ovvero vincere la partita".

Ma cosa vuol dire per lui avere raggiunto il traguardo dei 100 gettoni con l'Encarnado? "È un'impresa memorabile. Se mi guardo indietro, vedo che il tempo è passato molto velocemente. Ricordo che proprio ieri ero bambino qui al Caixa Futebol Campus, al Benfica Campus, inseguendo i miei sogni... E avevo il sogno di giocare in prima squadra. E oggi, visto che sono già riuscito a raggiungere questo traguardo delle 100 partite, credo che sia per me qualcosa di memorabile".