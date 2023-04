La sconfitta rimediata in casa per mano dell'Inter è pesante da digerire, ma Fredrik Aursnes non intende ancora darsi per vinto. Anzi, ai microfoni di CNN Portugal l'ala norvegese fa capire di credere nella clamorosa rimonta a San Siro: "È stata una partita equilibrata. Abbiamo avuto qualche occasione per segnare, ma l'Inter è una buona squadra, ha dei buoni giocatori e ha preparato bene il match. Hanno segnato due gol, ma dobbiamo credere che possiamo ribaltare la situazione. Prima di tutto, dobbiamo credere di poter ribaltare il punteggio e segnare tre gol a Milano. Penso che sia possibile e faremo di tutto".