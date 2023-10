Tomás Araújo, difensore del Benfica, si è concesso ai microfoni della CNN Portugal dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l'Inter. "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. L'Inter era in finale l'anno scorso ed è una delle migliori squadre d'Europa. Nel primo tempo siamo riusciti ad avere più palla - le sue parole -. Nel secondo, sapevamo che avrebbero premuto e usato le ali per attraversare. È molto il loro gioco. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non è stato possibile".