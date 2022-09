Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, tiene alta la tensione del suo gruppo alla vigilia della sfida di Bundesliga con lo Stoccarda che rischia di essere presa sottogamba complice la vicinanza con la il big match europeo contro il Barcellona: "È importante che i giocatori che andranno in campo si concentrino sullo Stoccarda, ma non capisco la domanda - le parole del tedesco -. Se gioco di merda contro lo Stoccarda, allora non gioca martedì. Tutti noi vogliamo diventare campioni di Germania e ora non siamo i primi in classifica; tutti vogliono giocare martedì e vincere la partita contro il Barça. Se qualcuno tira il freno a mano sabato, può inserire il freno a mano martedì".